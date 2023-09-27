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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов сравнил Смолова и Тюкавина

27 Сентября 2023 • 10:29 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
01.10 19:00

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о нападающих московского клуба Фёдоре Смолове и Константине Тюкавине.

Колыванов отметил, что Тюкавин и Смолов являются разноплановыми нападающими, каждый из которых обладает своими сильными сторонами.

«Смолов действует как наконечник. Но при этом он может оттягиваться назад и играть из глубины. Тюкавин быстрый и напористый, не боится сыграть на опережение. Для высокого прессинга больше подходит Тюкавин», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 12 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 33-летнего Смолова четыре мяча и одна передача в 11 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов Фёдор Смолов Константин Тюкавин
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