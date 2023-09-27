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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодар» стал надёжнее в обороне, а «Крылья Советов» могут сбавить во втором круге» эксклюзив

27 Сентября 2023 • 10:29 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление «Краснодара» и «Крыльев Советов», занимающих первые два места в чемпионате России по итогам девяти туров.

- Оцените матч «Краснодар» – «Урал».

- Ожидалась упорная борьба, а не лёгкая прогулка для «Краснодара». «Урал» тоже сейчас идёт в лидирующей группе. Долгое время «Краснодар» владел преимуществом, контролировал мяч, искал какие-то варианты, но никак не мог воплотить это в забитый гол. Всё-таки со временем настойчивость и индивидуальное мастерство вылились в то, что «Краснодар» открыл счёт. Потом ему стало немножко полегче, «Урал» стал раскрываться и получил второй мяч в свои ворота. Хорошо, что «Краснодар» продолжил свою рекордную беспроигрышную серию и остался во главе таблицы.

- Многие эксперты хвалят «быков» за игру в обороне.

- То, что они стали понадёжнее действовать сзади, это, конечно, хорошо. Раньше стабильной игры в обороне за ними не наблюдалось, временами случались ошибки и провалы в защите.

- «Краснодар» идёт на первом месте благодаря этому или не только?

- Я думаю, благодаря комплексу всех мероприятий. Атакующие футболисты тоже хорошо взаимодействуют и вносят свою лепту в результаты команды. Без забитых голов не бывает побед.

- В чём стоит прибавлять «Краснодару»?

- Всегда есть компоненты, в которых можно и нужно прибавить. Посмотрим на длинной дистанции, как будет строиться игра у команды. Тренеру виднее, он разбирает это всё и доносит до футболистов.

- Нахождение в верхней части таблицы «Крыльев Советов» больше неожиданно, чем «Краснодара»?

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- Да. Опять же, у самарцев даёт свои плоды работа тренера. Осинькин уже пару сезонов хорошо работает с молодыми ребятами, ставит команде комбинационную атакующую игру. Да, в прошлом сезоне «Крылья» боролись за выживание, но у них многих футболистов раскупают другие команды. Посмотрим, может, уже этой зимой кто-то опять поедет оттуда на повышение. Если так произойдёт, то втором круге «Крылья» могут сбавить.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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