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Сарвели назвал Осинькина лучшим тренером в своей карьере

27 Сентября 2023 • 10:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине, вместе с которым футболист ранее работал в самарском клубе.

Сарвели назвал 58-летнего специалиста лучшим тренером в своей карьере.

«Он всё дал. Понимание… Как тренер он воспитывает футболиста. Следит, разбирает каждый матч, указывает на ошибки», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

Напомним, Сарвели выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год. В общей сложности в составе самарской команды нападающий провёл 61 матч, забил 16 голов и 11 раз ассистировал своим партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Владислав Сарвели
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