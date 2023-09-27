Сарвели назвал Осинькина лучшим тренером в своей карьере

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине, вместе с которым футболист ранее работал в самарском клубе.

Сарвели назвал 58-летнего специалиста лучшим тренером в своей карьере.

«Он всё дал. Понимание… Как тренер он воспитывает футболиста. Следит, разбирает каждый матч, указывает на ошибки», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

Напомним, Сарвели выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год. В общей сложности в составе самарской команды нападающий провёл 61 матч, забил 16 голов и 11 раз ассистировал своим партнёрам.