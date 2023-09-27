Дркушич пока не готов играть за «Сочи»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич вряд ли сыграет против воронежского «Факела» в поединке десятого тура чемпионата России. Об этом рассказал его агент Младен Ратковица.

«В ближайшем туре, думаю, Ваня не сыграет. С его травмой нет смысла торопиться. Нужно сперва вылечиться, вернуться к тренировочному процессу, и лишь затем давать какие-то прогнозы», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что 23-летний словенский защитник пропустил два последних матча своей команды из-за повреждения.

В сезоне-2023/2024 Дркушич поучаствовал в восьми матчах и отметился одним забитым мячом.