Сарвели: «Я жалел об уходе из «Крыльев Советов»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели признался, что жалел о своём уходе из «Крыльев Советов» летом 2022 года.

Напомним, тогда футболист перешёл в «Сочи», за который провёл в общей сложности 32 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Да, я жалел об уходе. Думаю, что год сложился бы для меня намного лучше. Но если сейчас так подумать, то это рост. Опыт. Вообще жалеть ни о чём не надо», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».

В июле нынешнего года 25-летний Сарвели перешёл из «Сочи» в «Локомотив». За «железнодорожников» нападающий успел провести семь матчей и забить один мяч.