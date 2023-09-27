Попов: «Этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился мнением об игре «Ростова» в нынешнем сезоне.

Попов раскритиковал защитников южан, а также выразил мнение, что в прошлом году команде помогали побеждать фарт и административный ресурс, благодаря которому в ворота соперников часто назначались пенальти.

«Ростов» — очень молодая команда, у них неопытные защитники. Плюс в том году был фарт и административный ресурс. Ну не бывает такого, что команда, которая не атакует 70 процентов времени, зарабатывает 15 пенальти. Это нонсенс, так не бывает. И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

После девяти туров РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой следующий матч южане проведут 29 сентября против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.