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Агент высказался о восстановлении защитника ЦСКА Мойзеса

27 Сентября 2023 • 09:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Балтика
30.09 19:00

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о восстановлении своего клиента после травмы.

Ранее главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что помимо травмы, у Мойзеса также была выявлена вирусная инфекция, из-за чего бразилец пропустил матч девятого тура РПЛ против «Ростова» (3:3).

«Восстановился ли Мойзес? Пока нет информации», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мойзес провёл за ЦСКА 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

В ближайшем 10-м туре РПЛ «армейцы» встретятся с «Балтикой». Этот матч состоится 30 сентября и начнётся он в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Луис Фернандо Гарсия Мойзес
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