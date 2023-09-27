Агент высказался о восстановлении защитника ЦСКА Мойзеса

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о восстановлении своего клиента после травмы.

Ранее главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что помимо травмы, у Мойзеса также была выявлена вирусная инфекция, из-за чего бразилец пропустил матч девятого тура РПЛ против «Ростова» (3:3).

«Восстановился ли Мойзес? Пока нет информации», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мойзес провёл за ЦСКА 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

В ближайшем 10-м туре РПЛ «армейцы» встретятся с «Балтикой». Этот матч состоится 30 сентября и начнётся он в 19:00 по московскому времени.