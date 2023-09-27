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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Малком скучает по России»

27 Сентября 2023 • 09:04 Комментировать

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Малкома, рассказал о том, что его клиент начал скучать по России.

«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в «Зенит», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что в чемпионате России Малком выступал за петербургский «Зенит». Бразилец покинул «сине-бело-голубых» в летнее трансферное окно и переехал в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» заплатил за переход нападающего 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Малком сыграл семь матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд
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