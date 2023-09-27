Агент: «Малком скучает по России»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Малкома, рассказал о том, что его клиент начал скучать по России.

«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в «Зенит», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что в чемпионате России Малком выступал за петербургский «Зенит». Бразилец покинул «сине-бело-голубых» в летнее трансферное окно и переехал в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» заплатил за переход нападающего 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Малком сыграл семь матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста.