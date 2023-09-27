Шунин: «В этом сезоне РПЛ нет единоличного лидера»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался касательно чемпионской гонки в текущем розыгрыше чемпионата России.

«В этом сезоне нет единоличного лидера. Есть часть команд, которые в хорошем состоянии. Но шансы есть у нескольких команд занять первое место. Я убежден, что наша команда будет бороться за первую тройку», - рассказал Шунин в эфире телеканала «Россия 24».

После девяти проведенных туров «Динамо» набрало 15 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата страны подопечные Марцела Лички встретятся с грозненским «Ахматом».