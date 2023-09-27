Шунин: «С нашим составом «Динамо» должно быть в топ-3 и бороться за Кубок»

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«С нашим составом мы можем подняться выше [пятого места]. Да, возможно не стать чемпионами. Но мы должны быть в тройке стабильно и побороться за Кубок. Это важно сделать», - рассказал вратарь в эфире телеканала «Россия 24».

По итогам девяти туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 15 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «бело-голубые» встретятся с грозненским «Ахматом» 1 октября.