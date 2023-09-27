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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов назвал российского вратаря, который его удивил своей игрой

27 Сентября 2023 • 07:45 Комментировать

Голкипер столичного «Спартака» Александр Филимонов назвал российского вратаря, который удивляет его своей игрой.

«Единственный, кто меня приятно удивил, - это Агкацев. Он стал показывать стабильно хорошую игру, умудрился на время посадить на лавку Сафонова и был вызван в сборную. Молодец», - приводит слова Александра RT.

21-летний Агкацев выступает за первую команду «Краснодара» с января 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

После девяти туров Премьер-лиги «быки» набрали 21 очко и занимают первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Филимонов Станислав Агкацев
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