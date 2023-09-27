​Деменко: «Спартак» значительно усилил скамейку запасных»

Выступавший в прошлом за московский «Спартак» Максим Деменко считает, что в межсезонье команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля значительно усилила скамейку запасных - это, как считает Деменко, важный фактор для успешных и стабильных выступлений.

- «Спартак» сейчас очень хорошо укрепился, на каждой позиции есть замены, и тренер сейчас думает, кого выпускать. Либо это Зиньковский, либо там Джикия сейчас сидит, а вот Пруцев вышел. Тот же Медина есть. Видно, что ребята прогрессируют и есть резерв, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

В следующем туре московский клуб сыграет в Самаре с местными «Крыльями Советов», эта игра состоится в первый день второго месяца осени - октября.