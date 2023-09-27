​Деменко считает «Краснодар» реальным претендентом на титул

Бывший отечественный футболист Максим Деменко, успевший в свое время поиграть как за действующего чемпиона России «Зенит», так и за «Краснодар», который лидирует в нынешнем розыгрыше российского чемпионата, считает, что «быков» следует воспринимать как настоящего претендента на чемпионский титул.

- Он, по крайней мере, не теряет тех очков, которые теряют те же «Зенит» и «Спартак». Стабильно демонстрирует хороший футбол. Видим, что Ивич над оборонительными моментами поработал, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет на выезде с «Рубином».