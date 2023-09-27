Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деменко считает «Краснодар» реальным претендентом на титул

27 Сентября 2023 • 00:28 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
30.09 16:30

Бывший отечественный футболист Максим Деменко, успевший в свое время поиграть как за действующего чемпиона России «Зенит», так и за «Краснодар», который лидирует в нынешнем розыгрыше российского чемпионата, считает, что «быков» следует воспринимать как настоящего претендента на чемпионский титул.

- Он, по крайней мере, не теряет тех очков, которые теряют те же «Зенит» и «Спартак». Стабильно демонстрирует хороший футбол. Видим, что Ивич над оборонительными моментами поработал, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет на выезде с «Рубином».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
00:52 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Спартак» значительно усилил скамейку запасных»
00:28 · Россия. Премьер-лига
​Деменко считает «Краснодар» реальным претендентом на титул
00:15 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Госдумы прокомментировал возвращение юношеских сборных России в международный футбол
26 Сентября
23:54 · Россия. Премьер-лига
​Заварзин: «Соболев и «Спартак» могут попробовать сейчас стать чемпионами, а не в Лиге Европы»
23:01 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Промес поддержал друзей - это правильно»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Николаев: Не вижу чемпионской игры от «Зенита» 5
21:26 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Факела» Городовой рассказал о зарплате в Воронеже
21:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал претендентов на золото РПЛ после девяти туров
21:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Дзюба — невоспитанный человек 1
21:04 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Промес — сильнейший игрок в РПЛ
20:34 · Россия. Премьер-лига
Мор назвал Дзюбу «капризным ребёнком»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: Игра в обороне ЦСКА настораживает
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Абаскаля не проигрывает 11 дерби подряд
19:55 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» объявил о контракте с защитником РПЛ
19:43 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: «Травма Дивеева не является причиной плохой игры ЦСКА в обороне»
Все новости
Рекомендуем