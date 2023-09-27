Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Представитель Госдумы прокомментировал возвращение юношеских сборных России в международный футбол

27 Сентября 2023 • 00:15 Комментировать

УЕФА приняла решение о возвращении юношеских сборных России в международный футбол, и это решение прокомментировал председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту - Дмитрий Свищев. Он считает, что это повод для радости, но очень сдержанной, так как в силе остаются еще множество ограничений для отечественного спорта.

К дальнейшей реабилитации он относится скептически - считает, что до этого еще далеко.

- Повод для радости есть, но нет никакой эйфории. Конечно, в УЕФА приняли правильное решение, допустив на международные турниры нашу молодёжь. Но, к сожалению, опять с ограничениями. Не стоит ждать, что завтра нас начнут возвращать и в другие футбольные соревнования, - цитирует слова Свищева Vprognoze.ru.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юношеская Сборная России Дмитрий Свищёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
00:52 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Спартак» значительно усилил скамейку запасных»
00:28 · Россия. Премьер-лига
​Деменко считает «Краснодар» реальным претендентом на титул
00:15 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Госдумы прокомментировал возвращение юношеских сборных России в международный футбол
26 Сентября
23:54 · Россия. Премьер-лига
​Заварзин: «Соболев и «Спартак» могут попробовать сейчас стать чемпионами, а не в Лиге Европы»
23:01 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Промес поддержал друзей - это правильно»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Николаев: Не вижу чемпионской игры от «Зенита» 5
21:26 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Факела» Городовой рассказал о зарплате в Воронеже
21:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал претендентов на золото РПЛ после девяти туров
21:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Дзюба — невоспитанный человек 1
21:04 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Промес — сильнейший игрок в РПЛ
20:34 · Россия. Премьер-лига
Мор назвал Дзюбу «капризным ребёнком»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: Игра в обороне ЦСКА настораживает
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Абаскаля не проигрывает 11 дерби подряд
19:55 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» объявил о контракте с защитником РПЛ
19:43 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: «Травма Дивеева не является причиной плохой игры ЦСКА в обороне»
Все новости
Рекомендуем