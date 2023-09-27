​Представитель Госдумы прокомментировал возвращение юношеских сборных России в международный футбол

УЕФА приняла решение о возвращении юношеских сборных России в международный футбол, и это решение прокомментировал председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту - Дмитрий Свищев. Он считает, что это повод для радости, но очень сдержанной, так как в силе остаются еще множество ограничений для отечественного спорта.

К дальнейшей реабилитации он относится скептически - считает, что до этого еще далеко.

- Повод для радости есть, но нет никакой эйфории. Конечно, в УЕФА приняли правильное решение, допустив на международные турниры нашу молодёжь. Но, к сожалению, опять с ограничениями. Не стоит ждать, что завтра нас начнут возвращать и в другие футбольные соревнования, - цитирует слова Свищева Vprognoze.ru.