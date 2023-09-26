Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Заварзин: «Соболев и «Спартак» могут попробовать сейчас стать чемпионами, а не в Лиге Европы»

26 Сентября 2023 • 23:54 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин скептически отнесся к словам Александра Соболева, который заявил, что московский «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году, не случись дисквалификация по политическим мотивам.

Тогда клуб исключили накануне стадии плей-офф, а победителем турнира стал в итоге франкфуртский «Айнтрахт». Заварзин предложил «Спартаку» выиграть сейчас чемпионат России - или хотя бы финишировать за «Зенитом».

- Что сейчас сотрясать воздух? А до 2022 года почему не выигрывали-то? Что им тогда мешало? Сейчас можно говорить что угодно. Пусть они хотя бы сейчас станут чемпионами или серебро выиграют, а потом уже можно будет рассуждать на эту тему, - цитирует слова Заварзина Rusfootball.info.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак-Нальчик Юрий Заварзин Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
00:52 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Спартак» значительно усилил скамейку запасных»
00:28 · Россия. Премьер-лига
​Деменко считает «Краснодар» реальным претендентом на титул
00:15 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Госдумы прокомментировал возвращение юношеских сборных России в международный футбол
26 Сентября
23:54 · Россия. Премьер-лига
​Заварзин: «Соболев и «Спартак» могут попробовать сейчас стать чемпионами, а не в Лиге Европы»
23:01 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Промес поддержал друзей - это правильно»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Николаев: Не вижу чемпионской игры от «Зенита» 5
21:26 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Факела» Городовой рассказал о зарплате в Воронеже
21:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал претендентов на золото РПЛ после девяти туров
21:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Дзюба — невоспитанный человек 1
21:04 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Промес — сильнейший игрок в РПЛ
20:34 · Россия. Премьер-лига
Мор назвал Дзюбу «капризным ребёнком»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: Игра в обороне ЦСКА настораживает
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Абаскаля не проигрывает 11 дерби подряд
19:55 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» объявил о контракте с защитником РПЛ
19:43 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: «Травма Дивеева не является причиной плохой игры ЦСКА в обороне»
Все новости
Рекомендуем