​Заварзин: «Соболев и «Спартак» могут попробовать сейчас стать чемпионами, а не в Лиге Европы»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин скептически отнесся к словам Александра Соболева, который заявил, что московский «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году, не случись дисквалификация по политическим мотивам.

Тогда клуб исключили накануне стадии плей-офф, а победителем турнира стал в итоге франкфуртский «Айнтрахт». Заварзин предложил «Спартаку» выиграть сейчас чемпионат России - или хотя бы финишировать за «Зенитом».

- Что сейчас сотрясать воздух? А до 2022 года почему не выигрывали-то? Что им тогда мешало? Сейчас можно говорить что угодно. Пусть они хотя бы сейчас станут чемпионами или серебро выиграют, а потом уже можно будет рассуждать на эту тему, - цитирует слова Заварзина Rusfootball.info.