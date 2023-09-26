​Гладилин: «Промес поддержал друзей - это правильно»

Бывший футболист и представитель тренерского коллектива московского «Спартака», Валерий Гладилин, дал понять, что не видит ничего скандального в видео с Квинси Промесом. По его мнению, нидерландский нападающий правильно повел себя, вступившись за друзей, так сделал бы любой русский человек, а шумиху вокруг этой истории поднимают недоброжелатели «красно-белых».

- Если Промес приехал поддержать друзей, то он правильно сделал. Полицейские должны были разобраться по закону и зафиксировать противоправные действия, если такие были. А так получается, что недоброжелатели «Спартака» хотят вызвать шумиху в интернете вокруг команды и лично Промеса, - считает Гладилин, слова которого цитирует Vprognoze.ru.

Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в него в 2021, после нескольких лет в амстердамском «Аяксе».