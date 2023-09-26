Николаев: Не вижу чемпионской игры от «Зенита»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Николаев высказался о перспективах «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Пока я не вижу ни чемпионской игры, ни того, за счет чего «Зенит» собирается возвращаться на первое место. А если он не на первом месте, я вообще не понимаю, за что он борется, на что он рассчитывает», - заявил эксперт в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, проигрыш в чемпионате без еврокубков станет провалом для клуба из «Северной столицы». Если это случится, то будущее Сергея Семака в «Зените» «подвиснет».

Напомним, что после девяти туров Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, на четыре очка отставая от лидирующего «Краснодара».