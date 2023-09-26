Николаев: Не вижу чемпионской игры от «Зенита»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Николаев высказался о перспективах «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
«Пока я не вижу ни чемпионской игры, ни того, за счет чего «Зенит» собирается возвращаться на первое место. А если он не на первом месте, я вообще не понимаю, за что он борется, на что он рассчитывает», - заявил эксперт в интервью «РБ Спорт».
По его мнению, проигрыш в чемпионате без еврокубков станет провалом для клуба из «Северной столицы». Если это случится, то будущее Сергея Семака в «Зените» «подвиснет».
Напомним, что после девяти туров Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, на четыре очка отставая от лидирующего «Краснодара».
И Я не вижу .
2. " Пока я не вижу за счет чего «Зенит» собирается возвращаться на первое место."
А за счет чего Зенит был 5 лет на первом месте с этим тренером - флегмой ?
За счет огромного преимущества в составе .
Вот и в этом году
Зенит 6,14 млн € 153,43 млн € (средняя оценка одного игрока и оценка всего состава )
Спартак 3,74 млн € 101,10 млн €
ФК Краснодар 3,54 млн € 81,50 млн €
ЦСКА 3,31 млн € 79,33 млн €
Динамо 2,77 млн € 74,90 млн €
Локомотив 2,67 млн € 72,05 млн €
Вот это - превышение следующего по оценке стоимости всего состава на 50% и должно помочь вернуться Зениту на первом месте.
3. Если бы в Зените был еще и толковый тренер
Европейских матчей и не предвидится.
Формировать команду из своих воспитанников или хотя бы из российских игроков никто не собирается.
Хотя тут все понятно. На вершине нашего футбола соревнуется блатняк, чьи родители смогли потянуть взятки.
А посему пока собираем звездочки как Спартак в 90-е..
Мне и еще десяткам тысяч истинных любителей футбола .
Меня уже от этого футбола тошнит .
Я иду на стадион и хочу видеть Футбол , а не бразильскую джингу по-семаковски
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