Бывший вратарь «Факела» Городовой рассказал о зарплате в Воронеже

Бывший вратарь воронежского «Факела» Алексей Городовой рассказал о размере зарплаты в период выступлений за клуб РПЛ.

«Скажу так: у моего друга во Второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в Премьер-лиге. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ», — рассказал голкипер в интервью Sport24. Городовой также отметил, что у него была мечта дебютировать в Премьер-лиге, поэтому он и остался в составе «Факела».

Городовой представлял воронежский клуб с января 2022 по июнь 2023 года. В нынешнем сезоне вратарь выступает за «Родину», в футболке которой провёл девять матчей при 13 пропущенных голах.