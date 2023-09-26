Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший вратарь «Факела» Городовой рассказал о зарплате в Воронеже

26 Сентября 2023 • 21:26 Комментировать
Факел
0:1
Рубин
окончен

Бывший вратарь воронежского «Факела» Алексей Городовой рассказал о размере зарплаты в период выступлений за клуб РПЛ.

«Скажу так: у моего друга во Второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в Премьер-лиге. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ», — рассказал голкипер в интервью Sport24. Городовой также отметил, что у него была мечта дебютировать в Премьер-лиге, поэтому он и остался в составе «Факела».

Городовой представлял воронежский клуб с января 2022 по июнь 2023 года. В нынешнем сезоне вратарь выступает за «Родину», в футболке которой провёл девять матчей при 13 пропущенных голах.

Оценить новость
- 24
Евро-Футбол.Ру,
Факел Алексей Городовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
23:01 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Промес поддержал друзей - это правильно»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Николаев: Не вижу чемпионской игры от «Зенита» 5
21:26 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Факела» Городовой рассказал о зарплате в Воронеже
21:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал претендентов на золото РПЛ после девяти туров
21:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Дзюба — невоспитанный человек 1
21:04 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Промес — сильнейший игрок в РПЛ
20:34 · Россия. Премьер-лига
Мор назвал Дзюбу «капризным ребёнком»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: Игра в обороне ЦСКА настораживает
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Абаскаля не проигрывает 11 дерби подряд
19:55 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» объявил о контракте с защитником РПЛ
19:43 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: «Травма Дивеева не является причиной плохой игры ЦСКА в обороне»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: Пропущенные голы не являются фундаментальным значением
19:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Сойдутся все условия — продлим контракт»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Бабич может повторить путь Видича
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Маслов высказался о своей ситуации в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем