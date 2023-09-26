Мостовой назвал претендентов на золото РПЛ после девяти туров

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал команды, которые будут бороться за титул чемпиона Российской премьер-лиги.

«Я оцениваю шансы на чемпионство, исходя из того, что я вижу. А вижу я, что претендентами являются «Зенит», «Спартак» и, возможно, «Динамо». «Краснодар» тоже должен быть наверху, команда пока выглядит стабильнее всех», — приводит слова экс-игрока сборной России Betonmoblie.

Эксперт выразил уверенность, что «Спартак» и «Зенит» смогут догнать лидирующий «Краснодар», у которого, по словам Мостового, нет проблем с составом.

Напомним, что после девяти туров Российской премьер-лиги «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице, на три очка опережая «Крылья Советов» и на четыре — петербургский «Зенит».