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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал претендентов на золото РПЛ после девяти туров

26 Сентября 2023 • 21:19 Комментировать
Краснодар
2:0
Урал
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал команды, которые будут бороться за титул чемпиона Российской премьер-лиги.

«Я оцениваю шансы на чемпионство, исходя из того, что я вижу. А вижу я, что претендентами являются «Зенит», «Спартак» и, возможно, «Динамо». «Краснодар» тоже должен быть наверху, команда пока выглядит стабильнее всех», — приводит слова экс-игрока сборной России Betonmoblie.

Эксперт выразил уверенность, что «Спартак» и «Зенит» смогут догнать лидирующий «Краснодар», у которого, по словам Мостового, нет проблем с составом.

Напомним, что после девяти туров Российской премьер-лиги «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице, на три очка опережая «Крылья Советов» и на четыре — петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Александр Мостовой
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