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Кавазашвили: Дзюба — невоспитанный человек

26 Сентября 2023 • 21:14 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил поведение нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«При всем моем уважении к Дзюбе как к футболисту он невоспитанный человек, избалованный судьбой. Он не родился с золотой каемочкой во рту, часто получал не очень лестные отзывы в «Спартаке». Но в «Зените» он заблистал, после чего почувствовал вседозволенность», — заявил участник двух чемпионатов мира, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению эксперта, форвард настроил общественность против себя поведением, став целью для провокаций.

Напомним, что после победы над «Зенитом» Артём вновь привлёк к себе большое внимание. На вопрос журналистов об отношениях с тренером «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком Дзюба ответил фразой «А кто это?».

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Booker
26 Сентября 2023 в 22:39
Так он еще и Дебил в добавок.
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