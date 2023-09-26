Мор назвал Дзюбу «капризным ребёнком»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на поведение форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

После победы «железнодорожников» над «Зенитом» (2:1) в девятом туре чемпионата России Дзюба не стал отвечать на вопрос о своих отношениях с наставником «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком, сделав вид, что не знает его.

«Дзюба как капризный ребенок, который хотел всем что-то показать на фоне победы команды. Это примерно одно и то же, что фраза «тренеришка» про Эмери. Семак на это никак не реагирует и правильно делает», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. С февраля этого года 35-летний футболист защищает цвета «красно-зеленых».