«Спартак» Абаскаля не проигрывает 11 дерби подряд

Под руководством Гильермо Абаскаля московский «Спартак» остаётся непобеждённым на протяжении последних 11 дерби.

Напомним, испанский специалист возглавляет «красно-белых» с июня прошлого года. Последний раз его команда уступала в дерби столичному «Динамо» (0:1). Это произошло 20 августа 2022 года на «ВТБ Арене».

После этого «Спартак» четыре раза переиграл «Локомотив», два раза одолел «Торпедо» и «Динамо», один раз оказался сильнее ЦСКА и еще в двух матчах были зафиксированы ничьи (с ЦСКА и «Динамо»).

Предстоящее дерби «Спартака» состоится 8 октября в рамках 11-го тура чемпионата России. Соперником «красно-белых» станет ЦСКА. Игра пройдет на «Открытие Банк Арене».