«СКА-Хабаровск» объявил о контракте с защитником РПЛ

Хабаровский «СКА-Хабаровск», который в среду начнет свои выступления в Фонбет Кубке России, накануне дебюта о втором по престижу российском футбольном турнире объявил о новом приобретении.

Контракт с клубом подписал молодой, 21-летний защитник Даниил Корнюшин. Он проведет в клубе как минимум один сезон - контракт подписан по схеме 1 плюс 1. Корнюшин будет выступать за «СКА-Хабаровск» под 44-м номером. Ранее он успел поиграть в РПЛ в составе «Краснодара» и «Пари НН».

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