Валерий Новиков: «Травма Дивеева не является причиной плохой игры ЦСКА в обороне»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков ответил на вопрос, повлияла ли травма защитника «армейцев» Игоря Дивеева на проблемы команды в обороне.

«Отсутствие Дивеева — потеря для команды, но в таком серьезном клубе невозможно, чтобы один игрок так сильно влиял на игру. Я думаю, что травма Игоря не является причиной такой игры в обороне», — цитирует Новикова портал «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что в предстоящих матчах против «Балтики» и «Факела» у Владимира Федотова будет время для решения проблем в обороне, чтобы команда в хорошей форме подошла к дерби со «Спартаком».

Дивеев получил травму в матче Суперкубка России с «Зенитом», где ему пришлось покинуть поле в перерыве.

Напомним, столичное дерби «Спартак» - ЦСКА пройдет 8 октября в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.