​Маслов высказался о своей ситуации в «Спартаке»

В недавнем кубковом матче против «Пари НН» защитник «Спартака» Павел Маслов отыграл 75 минут. Это было первое появление футболиста на поле в сезоне 2023/2024. Сам Маслов дал комментарий по поводу своей ситуации в рядах «красно-белых».

«Конечно, возвращение в заявку - это положительные эмоции. Но, наверное, это не предел мечтаний. Поэтому я просто продолжаю работать и делать всё, что от меня зависит. Никто не может предсказать, какое игровое время у меня будет. Всё зависит от меня», - цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

Ранее Павел Маслов говорил о том, что он мог уйти из «Спартака» в другой клуб на правах аренды.

За первую команду «Спартака» Маслов провёл 67 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол и четыре голевых паса.