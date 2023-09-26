Колосков заявил, что «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ

Российский функционер Вячеслав Колосков высказал мнение об игре самарских «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

«Сейчас «Крылья» показывают лучший футбол в РПЛ. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать одно удовольствие. Думаю, в этом сезоне они поборются за медали», — приводит слова Колоскова портал «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что у «Крыльев» есть проблемы с балансом, у команды Игоря Осинькина большой перекос в сторону атаки.

За девять матчей самарский коллектив набрал 18 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующим соперником «Крыльев Советов» станет «Спартак».