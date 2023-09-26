Точилин заявил, что «Сочи» не является претендентом на чемпионство

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на слова хавбека команды Кристиана Нобоа, который считает, что сейчас южане не могут решать большие задачи.

«Это мнение Нобоа. У меня оно другое. Смотря, о каких задачах мы говорим. Если вопрос стоит о том, чтобы выиграть чемпионат, то в этом плане я с Нобоа соглашусь. Потенциал у «Сочи» есть», — заявил Точилин Sport24.

После девяти туров «Сочи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать всего шесть очков.

В следующем туре подопечные Точилина на выезде сыграют с воронежским «Факелом». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00 по мск.

Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ «Сочи» занял десятую строчку.