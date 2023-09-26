​Колосков – о решении УЕФА: «РФС не сказал, что принимает условия без гимна и флага России»

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, отреагировал на решение УЕФА по допуску юношеских сборных России.

Колосков назвал решение УЕФА шагом вперёд, но отметил, что РФС может и не пойти на условия, которые были выдвинуты. Как известно, юношеские сборные России должны играть не дома и в нейтральном статусе – без флага и гимна.

«РФС не сказал, что принимает условия нейтрального статуса, без гимна и флага. РФС может и не принять такие условия. Но пока мы не получили от них подтверждение. В целом хороший шанс играть нашим командам», - цитирует Колоскова Sport24.

Колосков привёл ситуацию, при которой, например, в Германии откажутся принимать юношескую сборную России. По словам Колоскова, этот технический вопрос нужно обсуждать, если, конечно, РФС примет условия.