Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление московского клуба по итогам девяти туров РПЛ.

- Перед стартом сезона вы думали, что команда будет показывать лучший результат?

- Конечно, я ждал лучшего. Конец предыдущего сезона настраивал на оптимизм. Тогда команда нашла свою игру, появился результат.

- В вас живёт надежда на то, что всё улучшится?

- Честно говоря, пока никаких улучшений нет. Прошло девять туров, а ясность с игрой в той же обороне не появилась. Перед сезоном основной тройкой защитников были Дивеев, Мойзес и Роша, но случилась беда, и ведущие игроки обороны пропали. Понятно, что оборона, к сожалению, потерпела изменения, которые не пошли на пользу клуба.

- То есть главный бич ЦСКА сейчас - это травмы игроков обороны?

- Естественно. Из состава ушёл только Медина, который не был железным основным. С кем ЦСКА играл в финале Кубка России? С «Краснодаром». Где сейчас «быки»? На первом месте. А почему ЦСКА на девятой строчке? Было мало времени на подготовку, но «Краснодар» смог подготовиться, а ЦСКА нет.