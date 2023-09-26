Динияр Билялетдинов считает, что интрига в РПЛ жива

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем сезоне чемпионата России.

«Пока Зенит» дает шансы соперникам. Интрига в РПЛ жива, остальные команды смотрятся хорошо и готовы навязать борьбу за чемпионство», — приводит слова Билялетдинова портал «РБ Спорт».

На данный момент «сине-бело-голубые» располагаются на третьей строчке в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 17 очков. Лидером в турнирной таблице является «Краснодар», который опережает подопечных Сергея Семака на четыре балла.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Оренбургом». Игра пройдет 30 сентября. Стартовый свисток запланирован на 12:00 по столичному времени.