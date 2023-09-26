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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов считает, что интрига в РПЛ жива

26 Сентября 2023 • 17:51 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
30.09 12:00

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем сезоне чемпионата России.

«Пока Зенит» дает шансы соперникам. Интрига в РПЛ жива, остальные команды смотрятся хорошо и готовы навязать борьбу за чемпионство», — приводит слова Билялетдинова портал «РБ Спорт».

На данный момент «сине-бело-голубые» располагаются на третьей строчке в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 17 очков. Лидером в турнирной таблице является «Краснодар», который опережает подопечных Сергея Семака на четыре балла.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Оренбургом». Игра пройдет 30 сентября. Стартовый свисток запланирован на 12:00 по столичному времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динияр Билялетдинов
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