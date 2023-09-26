​«Ничего необычного» - Булыкин прокомментировал скандальное видео Промеса

В Сети появилось скандальное видео с нидерландским нападающим Квинси Промесом, который явился в отделение полиции и устроил там разнос полицейским, «посмевшим» задержать его, Промеса, друзей.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Булыкин, бывший форвард московских клубов «Динамо» и «Локомотива». Он считает, что ничего особенного в произошедшем нет.

- Просто кто-то нашёл это видео с Промесом и решил опубликовать. Возможно, кто-то заплатил деньги за то, чтобы оно оказалось в интернете. Ничего особенного в нём нет. Просто решили его выставить, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.