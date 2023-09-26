​Свищёв отреагировал на заявление УЕФА о допуске юношеских сборных России

Дмитрий Свищёв, который возглавляет комитет Госдумы по физической культуре и спорту, отреагировал на заявление исполкома УЕФА. В нём говорится о решении допустить юношеские сборные России к официальным соревнованиям, правда, в нейтральном статусе – без флага, гимна и домашних игр.

«Важное событие в российском и международном футболе. Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам», - цитирует Свищёва ТАСС.

Свищёв отметил, что решение УЕФА может стать сигналом для спортивных федераций и МОК по пересмотру критериев допуска и рекомендаций.

Напомним, что санкции в отношении российского футбола были введены УЕФА в последний день февраля 2022 года.