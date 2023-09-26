Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела назвал Соболева сумасшедшим

26 Сентября 2023 • 17:16 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о словах форварда московского «Спартака» Александра Соболева, который заявил, что «красно-белые» стали бы победителями Лиги Европы – 2021/22, если бы команду не отстранили от участия в еврокубках.

«Уровень «Спартака» — Лига конференций, это максимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать. Соболев — сумасшедший человек, потому что несет полную чушь», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занял первое место в своей группе, оставив позади «Наполи», «Лестер» и «Легию». В 1/8 финала «красно-белые» должны были встретиться с «РБ Лейпцигом», но УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в европейских соревнованиях.

Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, нас грамотно дисквалифицировали»

 

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Властимил Петржела Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
26 Сентября 2023 в 17:31
Петержела алкаш который пытается о себе напомнить… низкий человек пытается лизнуть своего прошлого кормильца…
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Маслов высказался о своей ситуации в «Спартаке»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Колосков заявил, что «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ
18:19 · Россия. Премьер-лига
Точилин заявил, что «Сочи» не является претендентом на чемпионство
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Колосков – о решении УЕФА: «РФС не сказал, что принимает условия без гимна и флага России»
18:12 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» готовится к важному кубковому матчу
17:51 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что интрига в РПЛ жива
17:31 · Россия. Премьер-лига
​«Ничего необычного» - Булыкин прокомментировал скандальное видео Промеса
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Свищёв отреагировал на заявление УЕФА о допуске юношеских сборных России
17:16 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал Соболева сумасшедшим 1
17:14 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин прокомментировал слова Соболева про упущенную «Спартаком» победу в Лиге Европы
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Бывший министр спорта России Колобков: «Европейский футбол наше отсутствие переживёт, а нам будет сложно»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Президент УЕФА высказался о санкциях против России
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Журова – о решении УЕФА вернуть юношеские сборные России: «Сейчас поднимется такая буча и шум…» 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Филимонов объяснил, почему вратари «Спартака» допускают ошибки
16:28 · Россия. Премьер-лига
Дуарте, Латышонок и Тикнизян попали в символическую сборную девятого тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем