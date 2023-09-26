Петржела назвал Соболева сумасшедшим

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о словах форварда московского «Спартака» Александра Соболева, который заявил, что «красно-белые» стали бы победителями Лиги Европы – 2021/22, если бы команду не отстранили от участия в еврокубках.

«Уровень «Спартака» — Лига конференций, это максимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать. Соболев — сумасшедший человек, потому что несет полную чушь», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занял первое место в своей группе, оставив позади «Наполи», «Лестер» и «Легию». В 1/8 финала «красно-белые» должны были встретиться с «РБ Лейпцигом», но УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в европейских соревнованиях.

Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, нас грамотно дисквалифицировали»