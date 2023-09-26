Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление московского клуба по итогам девяти туров РПЛ.

- Перед началом сезона вы ожидали, что команда по итогам трети чемпионата будет на пятом месте?

- Всегда хочется надеяться на лучшее. С такой обороной претендовать на высокие места просто смешно. По тратам в трансферное окно команда вообще одна из первых в этом сезоне. Ребятам ещё нужно время, в последней игре в составе было всего три россиянина. Это напоминает политику Федорычева. В игре со «Спартаком» из иностранцев на поле не было только Лаксальта.

- Лаксальт теперь конкурент Фомина. Нет ощущения, что Даниил стал играть хуже?

- Наступил тот момент, в котором он должен проявить характер. Если он сдуется, то всё будет понятно. Он должен помнить, что за его спиной есть другие футболисты, которые могут занять его позицию на поле. Думаю, Личка не враг себе и не будет использовать не самых сильных игроков на поле, но ему надо найти баланс между россиянами и легионерами в составе.