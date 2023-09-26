​Гладилин прокомментировал слова Соболева про упущенную «Спартаком» победу в Лиге Европы

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев выразил мнение, что московский «Спартак» мог бы победить в Лиге Европы в 2022 году, если бы в силу известных политических событий не был бы отстранен от выступлений. Его слова прокомментировал бывший футболист московского клуба Валерий Гладилин. Он считает, что такой прогноз трудно точно смоделировать.

- Это личное предчувствие Соболева. Но это не значит, что результат оказался бы таким же. Он считал, что «Спартак» на тот момент был в состоянии выиграть Лигу Европы, - считает Гладилин, слова которого цитирует Vprognoze.ru.

Московский «Спартак» никогда не побеждал в европейском турнире.