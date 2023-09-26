​Бывший министр спорта России Колобков: «Европейский футбол наше отсутствие переживёт, а нам будет сложно»

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался по поводу последних заявлений УЕФА. Как известно, исполком УЕФА решил вернуть юношеские сборные России в официальные турниры, но в нейтральном статусе – без флага, гимна и домашних матчей. При этом санкции против более взрослых команд, как и против клубов, будут действовать до урегулирования ситуации на Украине.

«Неприятное, какое-то половинчатое решение принял УЕФА, и не думаю, что оно окончательное. Конечно, всем нам хотелось бы видеть, как наши команды играют с мировыми грандами. Европейский футбол наше отсутствие переживёт, а нам будет сложно пройти этот период», - цитирует Колобкова ТАСС.

В то же время Колобков выразил уверенность в том, что российский футбол справится.

Стоит сказать, что несколько дней назад глава Российского футбольного союза Александр Дюков допустил переход России из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.