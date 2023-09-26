Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бывший министр спорта России Колобков: «Европейский футбол наше отсутствие переживёт, а нам будет сложно»

26 Сентября 2023 • 17:12 Комментировать

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался по поводу последних заявлений УЕФА. Как известно, исполком УЕФА решил вернуть юношеские сборные России в официальные турниры, но в нейтральном статусе – без флага, гимна и домашних матчей. При этом санкции против более взрослых команд, как и против клубов, будут действовать до урегулирования ситуации на Украине.

«Неприятное, какое-то половинчатое решение принял УЕФА, и не думаю, что оно окончательное. Конечно, всем нам хотелось бы видеть, как наши команды играют с мировыми грандами. Европейский футбол наше отсутствие переживёт, а нам будет сложно пройти этот период», - цитирует Колобкова ТАСС.

В то же время Колобков выразил уверенность в том, что российский футбол справится.

Стоит сказать, что несколько дней назад глава Российского футбольного союза Александр Дюков допустил переход России из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России УЕФА Павел Колобков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Маслов высказался о своей ситуации в «Спартаке»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Колосков заявил, что «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ
18:19 · Россия. Премьер-лига
Точилин заявил, что «Сочи» не является претендентом на чемпионство
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Колосков – о решении УЕФА: «РФС не сказал, что принимает условия без гимна и флага России»
18:12 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» готовится к важному кубковому матчу
17:51 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что интрига в РПЛ жива
17:31 · Россия. Премьер-лига
​«Ничего необычного» - Булыкин прокомментировал скандальное видео Промеса
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Свищёв отреагировал на заявление УЕФА о допуске юношеских сборных России
17:16 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал Соболева сумасшедшим 1
17:14 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин прокомментировал слова Соболева про упущенную «Спартаком» победу в Лиге Европы
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Бывший министр спорта России Колобков: «Европейский футбол наше отсутствие переживёт, а нам будет сложно»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Президент УЕФА высказался о санкциях против России
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Журова – о решении УЕФА вернуть юношеские сборные России: «Сейчас поднимется такая буча и шум…» 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Филимонов объяснил, почему вратари «Спартака» допускают ошибки
16:28 · Россия. Премьер-лига
Дуарте, Латышонок и Тикнизян попали в символическую сборную девятого тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем