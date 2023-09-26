Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление московского клуба по итогам девяти туров РПЛ.
- До начала сезона вы ожидали от команды лучшего или худшего?
- Всё-таки из команды ушли игроки, а замену им не взяли. Но всё равно надеюсь, что ситуация выправится. В целом команда выглядит неплохо.
- Надежда на лучшее есть?
- Конечно! С «Ростовом» команда проигрывала, но всё равно сумела сравнять счёт.
- Какое самое проблемное звено в игре команды?
- Игра в обороне. Не хватает Дивеева и надёжности. Пока нет цельной игры.
ЦСКА на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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