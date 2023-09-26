​Президент УЕФА высказался о санкциях против России

Во вторник исполком УЕФА объявил о решении вернуть юношеские сборные России к официальным турнирам с условиями. В то же время санкции против взрослых сборных и команд Премьер-лиги будут продолжать действовать. Комментарий на этот счёт дал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Продолжающееся отстранение УЕФА российских взрослых команд отражает стремление выступить против насилия и агрессии. УЕФА полон решимости сохранять эту позицию до тех пор, пока боевые действия не закончатся, и мир не будет восстановлен», - слова Чеферина приводятся на сайте УЕФА.

В то же время Чеферин подчеркнул, что дети должны иметь право развиваться, поэтому УЕФА хочет дать возможность юношеским сборным России выступать.