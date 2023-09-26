У пяти игроков «Спартака» завершаются контракты летом: Будет ли новая перестройка команды

Летнее трансферное окно в России недавно закрылось, и уже надо думать о зимнем. В частности, сразу у пятерых футболистов «Спартака» завершатся контракты по окончании сезона, так что либо договоры надо продлевать, либо в январе продавать, чтобы заработать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как поступит «Спартак».

По окончании сезона сразу у пятерых игроков «Спартака» завершаются контракты. Любопытно, но среди них три человека, которые в этом сезоне выводили команду с капитанской повязкой на поле, что доказывает их необходимость для коллектива, как минимум с психологической точки зрения.

Квинси Промес

В отношении футболиста из Нидерландов сомнений меньше всего. Промес – один из лидеров «Спартака», и очевидно, что клуб хочет его сохранить. В свою очередь у самого вингера вариантов, видимо, особо и нет. Прошлой зимой он не ездил на сборы с командой за границу, как считают в прессе из-за опасений экстрадиции на родину. Представить же Промеса в другом российском клубе решительно невозможно.

В общем, нет сомнений, что стороны договорятся о продолжении сотрудничества. Скорее всего, будут обсуждать лишь детали. В конце концов Промесу зимой исполнится 32 года, так что ближайший контракт станет последним большим для него. Понятно, что сам вингер хочет подписать его на максимально долгий срок, а «Спартак» постарается не брать на себя длительных обязательств.

Георгий Джикия

Ещё пару месяцев назад почти не было сомнений, что и Джикия продлит контракт. Однако сейчас ситуация вокруг защитника уже не выглядит столь однозначной. Капитан «красно-белых», кажется, потерял место в основном составе. Гильермо Абаскаль в качестве левоногого защитника предпочитает использовать новичка Срджана Бабича, а рядом с ним – молодого Алексиса Дуарте. В итоге уже агент Джикии Вадим Шпинёв публично ёрничает над выбором испанского наставника.

Вопросов о будущем Джикии много. Сам защитник вряд ли в 30 лет согласен с ролью запасного игрока. Да и с точки зрения переговоров игрока с клубом, капитан команды, наверное, захочет иметь серьёзный контракт и по сроку, и по зарплате. Однако если в «Спартаке» Джикию уже не считают основным, то предложение не будет солидным. Правда, есть ещё важный аспект. Захочет ли «Спартак» усиливать конкурентов? Возможно, в клубе предпочтут сохранить Джикию на условиях защитника, чтобы он не ушёл в другой клуб. При этом наверняка предложения у россиянина будут.

Роман Зобнин

Полузащитник находится примерно в такой же ситуации, как и Джикия. Правда, всё же Зобнин лишь в последних играх присел на лавку. В этом смысле кажется, что «Спартак» приложит больше усилий, чтобы сохранить хавбека в составе своей команды. Зобнин, которому в феврале исполнится 30 лет, точно ещё может пригодиться «красно-белым»,

однако тут будет вопрос и от самого игрока.

Вряд ли Зобнин тоже хочет сидеть на лавке, а Абаскаль, очевидно, не считает полузащитника железным футболистом основного состава. Кажется, вопрос игрового времени может стать одним из ключевых для Зобнина. Кстати, когда-то полузащитник говорил, что хотел попробовать силы за границей. Если желание есть, то уйти летом бесплатно выглядит отличным вариантом. Пример Далера Кузяева в скромном «Гавре» показывает, что не обязательно даже рассчитывать на топ-клубы, чтобы показать себя.

Виктор Мозес

В отличие от трёх предыдущих игроков, уход нигерийца выглядит самым ожидаемым. В декабре Мозесу исполнится 33 года, а сам хавбек после травмы, которую получил год назад, так и не набрал форму. Абаскаль очень хочет видеть от Мозеса уровень игры, который он показывал летом прошлого года, но сам хавбек выглядит бледно. В текущем сезоне Мозес пока сделал всего одну результативную передачу.

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Учитывая возраст, статус легионера, довольно крупный контракт, сложно себе представить, что «Спартак» сделает Мозесу интересное предложение. Более того, не стоит удивляться, если уже зимой «красно-белые» продадут футболиста, чтобы выручить хоть какие-то средства. Сейчас Мозес вовсе не выглядит футболистом, который команде просто необходим.

Павел Маслов

Защитник – единственный из всех футболистов, у которых завершается контракт летом, кого нельзя назвать игроком даже из основной обоймы. В этом сезоне Маслов провёл всего 75 минут в матче с «Пари НН» в Кубке России. Очевидно, что на защитника Абаскаль не рассчитывает в настоящий момент.

С другой стороны, отпускать бесплатно российского защитника 24 лет (столько Маслову исполнится весной) не кажется безусловно правильным решением. Футболисту очевидно нужна практика, чтобы вернуть себе кондиции, которые были до травмы. Наверняка «Спартак» попробует найти вариант, чтобы хотя бы иметь какую-то возможность вернуть Маслова, если тот прибавит.

Роман Андреев