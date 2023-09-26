Исполком УЕФА принял решение о возвращении юношеских сборных России к официальным турнирам. Правда, в заявлении речь идёт о домашних матчах на нейтральных полях, а также об отсутствии флага и гимна.

Что касается более взрослых команд России, а также клубов, то исполком в своём заявлении подчеркнул, что санкции не будут сняты до урегулирования ситуации с Украиной.

Отметим, что с весны 2022 года российские клубы не участвуют в еврокубках. Что до национальной и молодёжной сборных России, то они сейчас могут проводить только товарищеские матчи.