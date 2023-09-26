​Журова – о решении УЕФА вернуть юношеские сборные России: «Сейчас поднимется такая буча и шум…»

Исполком УЕФА принял решение о возвращении юношеских сборных России в официальные турниры с условиями – без флага, гимна и матчей на родине. Комментарий на этот счёт дала олимпийская чемпионка Светлана Журова, которая в настоящий момент является депутатом Госдумы.

«Сейчас поднимется такая буча и шум, начнутся бойкоты. Интересно понаблюдать за этим. Но всем надоели эти политические интриги и манипуляции, с ними не бывает никакого спорта», - цитирует Журову ТАСС.

Стоит сказать, что санкции в отношении российского футбола были наложены УЕФА в конце февраля 2022 года. С тех пор национальная сборная России может проводить только товарищеские матчи.