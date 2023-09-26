Филимонов объяснил, почему вратари «Спартака» допускают ошибки

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о ситуации с голкиперами московской команды.

В нынешнем сезоне в основном составе «красно-белых» успели сыграть все три вратаря.

«Из-за частой ротации никто из голкиперов «Спартака» не в состоянии толком проявить свои лучшие качества. Они постоянно озабочены вопросом, будут ли играть. Из-за этого появляются неуверенность и грубые ошибки», — приводит слова Филимонова RT на русском.

«Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В десятом туре «красно-белые» на выезде сыграют с «Крыльями Советов». Игра состоится 1 октября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.