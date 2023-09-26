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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​УЕФА вернул юношеские сборные России в свои турниры – но с условиями молния

26 Сентября 2023 • 16:38 Комментировать (3)

Исполнительный комитет УЕФА предложил руководителям организации найти решение и допустить юношеские сборные России до 17 лет даже в случае, если жеребьёвка уже проведена. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В заявлении исполкома УЕФА говорится о том, что дети не должны отвечать за взрослых, поэтому было принято решение вернуть команды, которые состоят из несовершеннолетних игроков.

При этом матчи юношеских сборных России будут проходить с условиями – без флага и гимна. Кроме того, российские юношеские команды не смогут принимать соперников на родине. 

Отметим, что санкции в отношении российского футбола со стороны УЕФА были введены в конце февраля 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Россия Юношеская Сборная России
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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One Live
26 Сентября 2023 в 17:31
А еще куча стран, которые могут не выдать визы россиянам, типа таких как страны Балтии!
One Live
26 Сентября 2023 в 17:30
А как они летать будут из России на игры?
sierge
26 Сентября 2023 в 17:00
Смысл выступать без флага и гимна? Это же не клуб а сборная
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