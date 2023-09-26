Исполнительный комитет УЕФА предложил руководителям организации найти решение и допустить юношеские сборные России до 17 лет даже в случае, если жеребьёвка уже проведена. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В заявлении исполкома УЕФА говорится о том, что дети не должны отвечать за взрослых, поэтому было принято решение вернуть команды, которые состоят из несовершеннолетних игроков.

При этом матчи юношеских сборных России будут проходить с условиями – без флага и гимна. Кроме того, российские юношеские команды не смогут принимать соперников на родине.

Отметим, что санкции в отношении российского футбола со стороны УЕФА были введены в конце февраля 2022 года.