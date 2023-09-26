Дуарте, Латышонок и Тикнизян попали в символическую сборную девятого тура РПЛ

Стала известна символическая сборная девятого тура Российской премьер-лиги по версии «Матч Премьер». В число 11 лучших футболистов попали три представителя московского «Локомотива».
Сборная девятого тура РПЛ по версии «Матч Премьер»:
- Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика», 1*);
- Защитники: Наир Тикнизян («Локомотив», 2), Кирилл Гоцук («Пари НН», 1), Алексис Дуарте («Спартак», 1), Сергей Волков («Краснодар», 1);
- Полузащитники: Никита Салтыков («Крылья Советов», 3), Максим Глушенков («Локомотив», 2), Дмитрий Баринов («Локомотив», 1), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, 2);
- Нападающие: Егор Голенков («Ростов», 1), Амар Рахманович («Крылья Советов», 1).
* - количество попаданий в сборную тура.
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