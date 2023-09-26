Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поражение «Зенита» от «Локомотива».

- Это недооценка соперника. «Железнодорожники» неделю назад проиграли «Оренбургу», который показал уровень и переиграл «Локомотива». К тому же питерцы очень удачно играют с «железнодорожниками» и думали, что мяча три им забьют. Но гости вышли настроенными. Видимо, взыграло самолюбие после поражения от «Оренбурга». Они вышли биться за каждый метр поля, и это сказалось, потому что «Зенит» не был к такому готов. Он хотел взять за счет класса. Но удача в конце матча повернулась в сторону гостей, хотя встреча была ничейная.

- Поражение «Зенита» от «Локомотива» случилось благодаря детской ошибке Кругового. Можно винить одного футболиста в неудаче всей команды?

- Нет, конечно. Просто нашли стрелочника. «Зенит» должен винить себя. Это проблема Семака, что он не смог настроить своих ребят на матч. «Локомотив» был более мотивирован, поэтому и увез три очка.

- После этой игры на первое место вышел не сам матч, а реплика Дзюбы в адрес Семака. Как оцениваете это высказывание?

- Хамские выражения в адрес тренера – это просто неуважение. Видимо, Артём еще не вырос из трусов и майки. В дальнейшем он будет об этом сожалеть. Эмоции не должны преобладать над разумом. Это некрасивый поступок.

Елена Григорьевская