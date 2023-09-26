Кухарчук — о Юране: «Он такой тренер, что редко взрывается»

Нападающий футбольного клуба «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о главном тренере Сергее Юране.

Форвард вспомнил эпизод, который произошёл в перерыве матча восьмого тура Российской премьер-лиги против «Динамо», когда ему прилетело от наставника за его действия на поле.

«Все по делу. Я это и на поле уже понял. Юран такой тренер, что он редко взрывается. Но если взрывается, то взрывается», - заявил Кухарчук в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Пари НН» благодаря победе над «Оренбургом» (3:1) в минувшие выходные поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.