Нападающий 2DROTS Гаучо высказался о возможном переходе в «Пари НН»

Нападающий медийной команды 2DROTS Годфред Клуцей (Гаучо) высказался о возможном переходе в «Пари НН».

Форвард отметил, что видел данную информацию и подтвердил, что она является правдивой.

«Если поступит предложение? Надо будет позвонить боссам Жене и Никите и поговорить. Я готов перейти, но не сразу — у нас игра в Кубке России (прим. - против «Химок»)», - приводит слова Гаучо «Чемпионат».

Напомним, что ранее руководство нижегородского клуба сообщило, что заинтересовано в покупке Гаучо.

«Пари НН» занимает седьмое место в турнирной таблице после девяти проведенных туров.