Первый тренер Файзуллаева: «Аббосбеку подойдёт чемпионат Испании»

Дмитрий Ан, первый тренер вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, поделился мнением о том, какой европейский чемпионат мог бы подойти узбекскому футболисту.

«Думаю, чемпионат Испании. Мне кажется, там он смог показать себя, свою технику», — цитирует специалиста Metaratings.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА минувшим летом из «Пахтакора». В составе «армейцев» вингер успел провести шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После девяти туров РПЛ ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 30 сентября против «Балтики».