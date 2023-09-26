Кавазашвили: Акинфеева нельзя ставить в один ряд с Яшиным — богом футбола

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева нельзя сравнивать с Львом Яшиным.

«Нельзя сравнивать ни одного вратаря с великим Яшиным. Еще не родился голкипер, который превзошел бы Льва Яшина. Он — единственный вратарь в мире, имеющий «Золотой мяч», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Эксперт отметил, что не унижает достоинств Акинфеева, но подчеркнул, что его нельзя сравнивать с Яшиным, который является богом футбола.

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев провел восемь матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 11 голов и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.